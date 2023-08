Chiusura dell’asilo: il Pd accusa la giunta

"La chiusura dell’asilo nido di Fiesole rapresenta il fallimento dell’attuale amministrazione". E’ quanto denuncia il Partito democratico, dopo aver appreso che la struttura di Borgunto non riaprirà il 4 settembre, come stabilito. "I controlli in corso quasi sicuramente dichiareranno l’inagibilità. Una rovinosa notizia che è la fotografia esatta dell’inadeguatezza di questa amministrazione di governare il presente e progettare il futuro – commenta il segretario Cosimo Latini –. Si va infatti ad aggravare ulteriormente il quadro complessivo dello stato delle scuole fiesolane che preoccupa tanti cittadini, come abbiamo certificato con la raccolta di oltre seicento firme". Sulla chiusura dell’asilo interviene anche Fp Cgil Firenze, che chiede di incontrare l’amministrazione per avere garanzie sugli operatori della cooperativa, che gestisce il nido.