Chiusura Cartonificio fiorentino. L’azienda siederà al tavolo di crisi

L’azienda parteciperà all’unità di crisi regionale convocata per questa mattina alle 11 sul Cartonificio fiorentino e fortemente atteso dopo l’annuncio della proprietà Pro Gest di voler chiudere lo stabilimento sul territorio sestese per trasferire l’intera produzione ad Altopascio. Al momento non è dato sapere se Pro Gest sarà presente con gli ‘alti vertici’ o con loro delegati al confronto, che si preannuncia duro, con le rappresentanze sindacali ed istituzioni: "Sarà importante sapere chi parteciperà – dice Sergio Scubla delegato sindacale del Cartonificio – e che cosa diranno. Dall’esito del tavolo, chiaramente, dipenderanno le azioni conseguenti e capiremo se c’è la volontà o meno di aprire una trattativa seria. Se così non sarà oppure se la proprietà, nonostante quanto annunciato, non sarà presente allora faremo altre scelte". In caso di ‘fumata nera’ i lavoratori potranno scendere nuovamente in sciopero o intraprendere ulteriori iniziative. "Alla proprietà – conferma intanto Valerio Fabiani consigliere per il lavoro del presidente Eugenio Giani – chiederemo il rispetto dell’accordo firmato l’anno scorso che prevedeva la ricerca di una possibile sede per il nuovo stabilimento del Cartonificio a Sesto o nei Comuni limitrofi e di gestire le eventuali criticità". Al tavolo di oggi i lavoratori potranno portare anche la solidarietà del consiglio comunale di Sesto che, ieri pomeriggio, ha approvato un ordine del giorno sulla vicenda del Cartonificio proposto da Per Sesto, Ecolò, Partito Democratico, Sinistra Italiana e Italia Viva. Il documento, in particolare, "richiama l’azienda al rispetto integrale degli impegni assunti con l’accordo siglato il 29 giugno 2022" e "impegna il sindaco e la giunta comunale a seguire con massima attenzione la vertenza". A sostegno dei lavoratori anche la manifestazione promossa da Cgil per il prossimo martedì con un corteo in partenza dalle 10 dalla sede del Cartonificio con successivo arrivo in piazza Vittorio Veneto cui prenderanno parte anche i tre sindaci di Sesto, Calenzano e Campi Bisenzio Lorenzo Falchi, Riccardo Prestini e Andrea Tagliaferri.