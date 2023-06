Chiuso per frana lungo tratto di via Gaville Previsti percorsi alternativi per gli utenti

Chiuso fino al 30 giugno un tratto di via di Gaville. I lavori di manutenzione sulla sede stradale servono per il ripristino e la messa in sicurezza di una frana che si è verificata nelle ultime settimane, complici i forti temporali che si sono abbattuti sulla zona. Resterà chiuso il tratto compreso tra il bivio della località Borghetta e la località Gavillaccio.

Le viabilità alternative consigliate sono per e da Gaville verso Figline la SP16 di Ponte agli Stolli; per e dalla zona sud del Comune verso San Giovanni-Cavriglia sulla via della Diga (Taneta) verso Gaville.

Ma. Pl.