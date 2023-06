Chiuso il nido I genitori: "Avvertiti tardi"

Il nido Il Trenino di Figline chiude per due giorni: giovedì e venerdì i piccoli restano a casa per lavori di implementazione del condizionamento dell’aria. La notizia alle famiglie è arrivata solo venerdì scorso. Tuona Fratelli d’Italia: "La programmazione – dicono – deve andar incontro alle esigenze delle famiglie con un congruo preavviso". Replica l’assessore alla scuola Francesca Farini: "Comprendiamo il disagio, ma non potevamo fare diversamente. L’installazione di un nuovo impianto nelle aree sprovviste e la sostituzione di alcune lampade di emergenza, con risorse da avanzo di amministrazione, è urgente. Appena ricevuta la conferma dell’individuazione di una ditta per lo svolgimento dei lavori. Abbiamo dato immediatamente la comunicazione ai 22 bambini coinvolti". I due giorni verranno detratti dalla quota mensile.

Manuela Plastina