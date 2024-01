Chiusi due locali dal questore

È stata sospesa per una settimana con decreto del questore Maurizio Auriemma la sala slot del Cavallaccio dove il 5 gennaio la polizia durante un controllo aveva scovato addosso a un cliente, marocchino di 44 anni, della cocaina e 11mila euro di sospetto provento di attività illecite. L’uomo, alla contestazione degli agenti si era agitato, resistendo loro e prendendo a testate la pantera. Poco dopo, la notte di Befana, nel parcheggio davanti alla stessa sala, altri nordafricani avevano ingaggiato una lite in seguito alla quale era stato denunciato un altro giovane marocchino trovato in possesso di un paio di forbici. Inoltre la stessa sala è risultata dalle indagini della Questura frequentata da pregiudicati, in particolare per detenzione o spaccio di stupefacenti.

A Novoli invece è stato sospesa la licenza per due settimane a un ristorante etnico perché il 7 gennaio i poliziotti hanno scoperto un pubblico spettacolo danzante che il tipo di attività non poteva tenere. C’erano poi anche qui alcuni soggetti pregiudicati e ubriachi. Lo stesso locale aveva già ricevuto una sospensione di tre settimane dopo una lite dove uno dei contendenti fu ferito gravemente al volto, con 30 giorni di prognosi.