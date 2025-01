Chiusa la vertenza. Prosperius-Cherubini. Posti di lavoro salvi

Nell’ambito della vertenza Prosperius-Villa Cherubini, realtà fiorentina della sanità privata accreditata, è stata espletata la procedura per l’affitto di ramo di azienda con una promessa di acquisto che conclude la fase della composizione negoziata della crisi. Previsto l’affitto di ramo di azienda, riguardante sia Prosperius che Villa Cherubini, da parte della Ma.Cro Life Science Srl, azienda nata come start up dell’università La Sapienza di Roma. È quanto emerso al tavolo di crisi regionale sulla vertenza. Grazie all’accordo raggiunto, si spiega in una nota, sono salvi tutti i posti di lavoro: l’acquisizione definitiva dei rami d’azienda Prosperius e Villa Cherubini potrà essere conclusa a favore di Ma.Cro all’esito della procedura competitiva di acquisto. Nell’accordo anche l’impegno, una volta perfezionato l’acquisto, a stabilizzare i dipendenti assunti a tempo determinato con contratti non più rinnovabili o prorogabili.