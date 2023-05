"Chiudono le sezioni delle scuole d’infanzia, otto posti a rischio"

Due ore di presidio in piazza della Signoria per scongiurare la chiusura di quattro sezioni nelle scuole d’infanzia comunali. È la manifestazione indetta dalla Cgil dalle 15.45 alle 18.45 di oggi sotto Palazzo Vecchio. La ragioni del sindacato: sventare la riduzione del servizio che chiuderebbe le quattro sezioni di Pio Fedi, Vittorio Veneto, Capponi e Lavagnini causando la perdita di otto posti di lavoro, aprendo uno scenario di incertezza sul loro ricollocamento. "La scelta dell’amministrazione comunale – spiegano dalla Fp Cgil – rischia di aumentare notevolmente nei plessi interessati il numero dei bambini per sezione, non possiamo condividerla. Per questo saremo in piazza con la Rsu del Comune anche per rappresentare le altre problematiche da tempo chiediamo di risolvere. Dove sta andando la scuola comunale? La nostra idea di scuola dell’Infanzia la vuole pronta a innovarsi e migliorarsi, partendo dalla re-internalizzazione del servizio che si può fare".