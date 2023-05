Chiudono le Poste Continuano i servizi

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Palazzuolo sul Senio, piazza del crocefisso, 21, da venerdì 12 maggio fino al 28 maggio sarà interessato da interventi di ammodernamento. La sede infatti è inserita nell’ambito di "Polis – Casa dei Servizi Digital", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Marradi, in via Talenti.