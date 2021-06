Firenze, 4 giugno 2021 - Una buona notizia nella lotta al coronavirus: chiude infatti il covid center di Careggi, il reparto che era stato approntato proprio per far fronte ai tanti ricoveri nei giorni bui del contagio, nei giorni della terza ondata che ha portato, al suo apice, quasi duemila ricoveri in contemporanea in tutta la Toscana. La chiusura del covid center è stata annunciata dal primo cittadino di Firenze Dario Nardella con un tweet.

"Il direttore dell’Ospedale Careggi di Firenze, il più grande della Toscana, mi ha appena informato di aver chiuso il Covid Center. Un grande risultato e un grande lavoro di tutti gli operatori. Grazie!", scrive il sindaco.

Il covid center di Careggi era stato aperto alla fine di ottobre 2020. I lavori erano iniziati nell'aprile dello scorso anno. Il centro era nato riconvertendo il padiglione Cliniche Chirurgiche per far fronte ai tanti ricoveri di covid che negli scorsi mesi hanno interessato anche la provincia di Firenze. Sono 72 i posti letto del covid center, di cui 14 in terapia intensiva. Per un investimento di un milione e duecentomila euro circa tra spese per le apparecchiature e gli adeguamenti strutturali.

Al 4 giugno sono 446 i ricoverati per covid in Toscana. Un numero che si abbassa sensibilmente settimana dopo settimana. Solo il 20 maggio i ricoverati erano 877.