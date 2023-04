Chiude dopo 120 anni la Fondazione Umberto

di Paolo Guidotti

E’ una sorta di passaggio di testimone, quello che si è tenuto tra i presidenti di due fondazioni "storiche" borghigiane, la "Umberto I" e la "Romanelli e Bruschi". La prima infatti, dopo 120 anni esatti, cessa di esistere, e il patrimonio residuo passa alla seconda, che invece è ancora in attività, a servizio della comunità borghigiana. Così, per suggellare il passaggio, la contessa Giovanna Bulgarini D’Elci Pecori Giraldi, presidente della Fondazione Umberto I, è venuta a Borgo San Lorenzo, e ha incontrato il consiglio della "Romanelli e Bruschi", guidato dal suo presidente Giovanni Bagiardi. Una fondazione importante, la "Romanelli e Bruschi", nata tra la fine dell’800 e gli anni ’20 del Novecento, oggi proprietaria di strutture strategiche, soprattutto per i giovani. Pur gestita e in uso alla parrocchia, è di proprietà della Fondazione tutto il complesso del Centro Giovanile, così come la casa di Figliano, sede di tanti campi estivi per bambini e ragazzi. L’Umberto I invece aveva terminato la sua missione. Su iniziativa della nobile famiglia dei Pecori Giraldi era nata nel 1903 con finalità filantropiche, prima ospizio per i poveri vecchi, poi orfanotrofio femminile. Successivamente il grande immobile, in corso Matteotti aveva ospitato la scuola Tornabuoni e poi il Chino Chini. Infine l’edificio era stato messo in vendita. Il patrimonio residuo della Fondazione è stato deciso che andrà alla "Romanelli e Bruschi", che per finalità, per la comune ispirazione cristiana, e anche come vicinanza fisica, visto che la sua sede e il Centro Giovanile sono proprio lì davanti, appare la destinataria "naturale". "E’ stato un vero piacere – dice Giovanni Bagiardi, presidente della "Romanelli e Bruschi" – aver incontrato la contessa Giovanna, ed è stato emozionante raccoglierne il testimone, ascoltarne i racconti e soprattutto, spero, assorbirne la passione e l’umiltà con la quale in questi anni, con spirito di servizio verso la nostra comunità, la famiglia Pecori Giraldi ed i vari componenti dei consigli si sono dedicati, tramite l’attività dell’ orfanotrofio. I fondi che arriveranno alla nostra fondazione dall’Umberto I serviranno a continuare i progetti che abbiamo avviato o stiamo per avviare, e per proseguire negli scopi statutari." All’incontro hanno partecipato i consigli delle due fondazioni, e i sacerdoti della parrocchia. La contessa Giovanna Bulgarini D’Elci Pecori Giraldi non ha mancato di sottolineare il proprio attaccamento, quello di suo marito Alvise e di tutta la famiglia Pecori Giraldi alla terra del Mugello. E ancora oggi, nella toponomastica, e nella villa storica che ne porta il nome, è viva la memoria della presenza e dell’attività di questa nobile famiglia mugellana.