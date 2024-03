Chiti alla guida dell’istituto Resistenza. Le congratulazioni di Luca Milani: "Lavorerà per il bene dell’istituzione" Il presidente del consiglio comunale, Luca Milani, esprime soddisfazione per la nomina di Vannino Chiti a presidente dell'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea, elogiando il suo impegno per la promozione della memoria storica e la formazione accademica.