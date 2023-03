Lavori in arrivo sulla A11, martedì notte chiuso l’allacciamento con la Milano-Napoli

Autostrada

Firenze, 4 marzo 2023 – Lavori in arrivo sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire interventi sulla nuova pavimentazione. Dalle 21:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 marzo, sarà chiuso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Roma.

In alternativa si consiglia di proseguire fino a Firenze Peretola e di utilizzare la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, con ingresso alla stazione di Scandicci sulla A1 Milano-Napoli.