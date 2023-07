Chiosco e servizi nel parco della Piana

Aggiudicata in via definitiva, dopo tutti i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di selezione, la concessione in uso della nuova area attrezzata nel parco della Piana. L’avviso per l’affidamento era stato lanciato in aprile e a fine maggio era stata effettuata la prima aggiudicazione (ora riconfermata) all’associazione di promozione sociale "Hangar 42" con sede in via Vittorio Emanuele a Calenzano. La gestione riguarderà l’area, inaugurata nei mesi scorsi, comprensiva di chiosco per somministrazione alimenti e bevande, servizi igienici e gazebo oltre alla porzione contigua di area a verde per una estensione di circa 1.430 metri quadrati. Il nuovo concessionario dovrà garantire l’organizzazione di tutta una serie di attività di aggregazione e socializzazione rivolte a diverse fasce d’età (dai bambini agli anziani) e finalizzate anche alla miglior fruizione della pista ciclopedonale Polo scientifico-Villa Montalvo e del Parco della Piana stesso.