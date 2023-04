Chille de la Balanza Torna Calendimaggio

A San Salvi torna la tradizionale Festa di Calendimaggio in occasione del Primo Maggio. In attesa di una lunga "Estate a San Salvi" – che partirà con un progetto speciale dedicato a Don Lorenzo Milani in occasione del centenario della nascita del prete di Barbiana e proseguirà da giugno a settembre con un nutrito calendario di teatro, musica, danza e cinema – il mese di maggio in casa Chille si apre con il "Calendimaggio".

Nell’ex città-manicomio i Chille de la balanza faranno rivivere il tradizionale appuntamento come una festa della primavera nell’incontro tra la tradizione fiorentina e le culture del mondo. Il lunedì di festa inizia alle 16 con "Dipingi il tuo manifesto", festoso invito a realizzare liberamente manifesti, da far affiggere sui muri di Firenze come promozione di "I CARE. Don Milani 100", cioè del Festival che darà appunto il via alla lunga estate sansalvina.

"Non occorre essere pittori" dicono i Chille in una nota ricordando che per partecipare serve "solo la fantasia e, partendo dagli articoli della Costituzione tanto amata da don Lorenzo, sarà inventato un disegno".

Sul posto i partecipanti troveranno "carta, colori e pennelli per realizzare manifesti, "tutti numeri-unici", che i Chille faranno poi affiggere sui muri della città.

Alle 18 scatterà il momento danzerino con gli "Adanzé", importante ensemble toscano che presenta un repertorio di musica da ballo di tutt’Europa, che ancora oggi ha la capacità di coinvolgere il pubblico nella danza e far sentire e vivere lo spirito della festa.

"Per finire, dopo aver mangiato qualcosa tutti insieme, all’arrivo della sera sarà il momento della sorpresa targata Chille" recita la nota degli organizzatori. Il "Calendimaggio" è a ingresso libero ma è consigliata la prenotazione: telefono-whatsapp 335.6270739, mail a [email protected] In caso di maltempo le attività si svolgeranno al chiuso. B.B.