"Chille de la balanza", mezzo secolo tra teatro e impegno civile

La compagnia teatrale Chille de la Balanza di Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza festeggia i 50 anni con un calendario di eventi in tutta Italia. E a Firenze ci sarà il clou. Si inizia già oggi alle 14,30 quando la presidenza del Consiglio regionale della Toscana consegnerà alla compagnia il Pegaso come riconoscimento del lavoro svolto. Il 5 novembre poi ci sarà un’intera giornata dedicata al traguardo dei 50 anni: si comincia con "Passeggiata a San Salvi" (ore 10), mentre alle 17 l’evento-incontro a Palazzo Vecchio dal titolo "Chille 50" alla presenza della vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini e dell’assessore ad Ambiente e Transizione ecologica Andrea Giorgio. Ci sarà la presentazione del libro "Chille 50" che raccoglie diversi interventi. A Palazzo Vecchio poi sarà presentata la scultura "Marco Cavallo del XXI secolo", che i Chille doneranno alla città di Firenze per ricordare i 25 anni dalla chiusura del manicomio di San Salvi, l’attuale casa della compagnia. La scultura è realizzata da Edoardo Malagigi. Sempre a novembre, stavolta il 21, ci sarà l’iniziativa "San Salvi e la natura". La data non è casuale visto che è in contemporanea con la giornata nazionale degli alberi. In quest’occasione, chi vorrà potrà anche raccogliere i rifiuti nell’ex-città manicomio, rifiuti che costituiranno l’addobbo alla scultura del "Marco Cavallo del XXI secolo", che sarà così definitivamente completata per il vernissage finale l’11 marzo prossimo, in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia, riformatore della disciplina psichiatrica in Italia. "Siamo nati come Chille 50 anni fa a Napoli Allora, come adesso, per provare con il nostro teatro a cambiare il mondo ed essere felici. Costruendo comunità" sostiene Ascoli. "Chille de La Balanza negli anni ha rappresentato e continua a rappresentare un faro sempre acceso su tematiche molto complesse del nostro tempo" dice Bettini.

Niccolò Gramigni