Chiese e conventi aprono le porte

Una giornata di apertura straordinaria di chiese, conventi e musei. È l’iniziativa "I Segni del sacro" lanciata per domani dai Comuni di Lastra a Signa, Signa, Poggio a Caiano e Carmignano con il patrocinio della Curia di Firenze e Pistoia. Dalle 14 alle 18, oltre 20 istituti religiosi apriranno le porte a tutti. A Lastra a Signa i luoghi scelti sono: la chiesa della Natività dove spiccano le opere di Antonio Manzi e le chiese di San Martino a Gangalandi, Santa Maria a Lamole e San Pietro in Selva che in comune hanno le opere di Bicci di Lorenzo. A Signa si trovano affreschi di artisti legati alla cerchia di Bicci di Lorenzo nella Chiesa di San Giovanni Battista. Si potranno ammirare dipinti di Pietro Nelli, Maestro di Barberino, Sigismondo Coccapani. È in programma un concerto di musica sacra alle 18.30 nella chiesa di San Leonardo ad Artimino.