Chiesa di Santa Croce a Quinto. Messa speciale per l’anniversario

Festa grande alla chiesa di Santa Croce a Quinto per il 38esimo anniversario del complesso parrocchiale. Una data che è stata celebrata, fra l’altro, con una concelebrazione solenne, al mattino, presieduta dal cardinale 97enne Ernest Simoni accolto dal parroco, padre Lazzaro, dal superiore provinciale dei Carmelitani scalzi dell’India padre Sebastian Jeyarajiu e da tanti fedeli. Padre Ernest, come il cardinale ama farsi chiamare, ha portato il saluto dell’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ed ha invitato i fedeli a pregare per papa Leone XIV, per la Chiesa, per una pace duratura nel mondo e per i governanti. Molta commozione e scroscianti applausi dopo il racconto delle atroci sofferenze subite ingiustamente da Simoni nell’Albania del regime comunista ateo nello scorso secolo per mano del dittatore Enver Hoxha. Nel lasciare la parrocchia padre Ernest è stato avvicinato da una signora di Scutari, sua concittadina, che ha ricordato la prima messa che il religioso, una volta liberato, aveva celebrato a 2000 metri di quota, sulle montagne, in cui aveva battezzato centinaia di persone accorse alla celebrazione.

Una di queste era proprio la signora, ora residente a Sesto Fiorentino con la famiglia. Anche questo è stato un momento di grande emozione in una domenica speciale.

S.N.