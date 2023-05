Chicchi di grandine come uova Bomba d’acqua devasta Impruneta

Chicchi di grandine come uova ‘sparati’ dal cielo su piazza Buondelmonti e su tutto il territorio comunale di Impruneta. Che sarebbe stata una settimana difficile, gli esperti del meteo l’avevano previsto. Ma l’intensità della grandinata che ha colpito ieri la porta del Chianti, forse era poco preventivabile. "In pochissimi minuti – racconta il sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini – sono cominciati a cadere a terra questi pezzi di ghiaccio di dimensioni considerevoli. È stato piuttosto impressionante soprattutto per i danni che hanno provocato sulle vetture in sosta. Per come è andata, per la quantità di pioggia mista a ghiaccio rovesciatasi sul territorio, ritengo sia andata piuttosto bene. Nel capoluogo abbiamo avuto un paio di tombini che non ricevevano l’acqua e come conseguenza qualche problema in alcuni negozi. I danni principali purtroppo sono per le auto. Una vettura ha avuto il vetro infranto, ma molte sono state danneggiate sulle parti esposte come cofano e tetto". Analoghi problemi si sono verificati nella frazione di Tavarnuzze, ma sia la Greve, sia i corsi d’acqua del reticolo minore, pur essendo saliti non poco di livello, non hanno però impensierito la cittadinanza. Piogge intense e altri piccoli smottamenti ci sono stati anche nel Chianti. "Voglio ringraziare volontari e addetti della protezione civile comunale, insieme alla polizia municipale – ha detto il primo cittadino – perché si sono attivati fin dal primo momento per effettuare sopralluoghi sul territorio e tenere la situazione sotto controllo". Ma la grandinata sicuramente ha avuto conseguenze sulle campagne. Problemi non solo per gli orti e giardini, ma anche e soprattutto per gli ulivi che a fine maggio sono pronti per fiorire. Difficoltà anche per le vigne, visto che una grandinata di queste dimensioni è sicuramente in grado di spezzare i rami delle viti. Le associazioni di categoria degli agricoltori hanno lanciato un grido d’allarme. La grandine a questo punto della stagione può provocare danni irreversibili alle coltivazioni mandando in malora il raccolto di un anno. Intanto oggi è prevista un’altra allerta meteo di livello giallo per la Romagna Toscana, Marradi e Firenzuola. Per il Chianti non dovrebbero esserci ulteriori problemi nel breve periodo.