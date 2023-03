Chiavi elettroniche per i cassonetti Ecco dove ritirarle

Cassonetti a chiavetta a San Giusto Le Bagnese, prosegue la consegna dei dispositivi di apertura. Alia ricorda che il numero di conferimenti con chiavetta è illimitato e non comporta un aumento dei costi né aggravi nella tariffa. Gli ispettori ambientali vigileranno sugli errati conferimenti e gli abbandoni. Chi non avesse ancora la chiavetta elettronica (non ha alcun costo e il suo utilizzo non comporta aggravi in tariffa) può ritirarla agli InfoPoint: martedì al mercato Le Bagnese di piazza Cannicci 8–12; mercoledì al mercato San Giusto di piazza Don Bosco 8–12; giovedì all’Arci San Giusto di via Ponte a Greve 14–18; sabato alla farmacia Le Bagnese di largo Macchiaioli 9–13. Info al call center lunedì al venerdì 8.30-19.30, sabato 8,30-14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).