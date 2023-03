Chiavi della città a Zero Ma solo per pochi intimi

"Non voleva essere scortese, desiderava una cerimonia più intima e meno esposta ai riflettori della stampa". In sintesi il motivo per cui ieri Renato Zero non ha voluto i giornalisti alla cerimonia di consegna delle Chiavi della Città, tenutasi al Mandela Forum in forma riservata qualche ora prima dell’inizio del concerto, ultima delle quattro date del tour "Zero a Zero". A giustificare l’artista con i giornalisti, seccati per aver saputo solo all’ultimo di non poter fare riprese o foto e addirittura di non poter assistere alla consegna, è stato il sindaco Nardella che insieme all’assessora Sara Funaro, ad alcuni consiglieri comunali e al consigliere regionale Giovanni Galli, amico dell’artista, ha consegnato le quattro chiavi, riproduzione di quelle delle antiche porte di Firenze. Simbolo di una città che 50 anni fa nel 1973 lo tenne a battesimo con il suo primo live. "Renato Zero - ha continuato il sindaco - ci ha chiesto di non cambiare la serratura perché queste chiavi vuole usarle per sempre. Dopo Roma per lui Firenze è la sua seconda città. Ha anche detto che presto verrà a Palazzo Vecchio a ringraziare le istituzioni". Si spera che almeno allora i giornalisti non restino fuori dal portone, magari a far due chiacchiere con l’Importuno di Michelangelo.

Ludovica Criscitiello