Rifiuti, a Gavinana e Villamagna arriva la chiavetta elettronica

Firenze, 7 luglio 2023 - Dall'11 luglio scatta nell'area di Gavinana e Villamagna a Firenze l'attivazione dell'elettronica nei cassonetti. Lo comunica, in una nota, Alia. Dall'11 luglio quindi sarà possibile conferire rifiuti soltanto usando la chiavetta 'A-pass' per tutte le tipologie, eccetto il vetro. L'utilizzo dell'A-pass, si spiega dall'azienda, permetterà di registrare ogni singolo inserimento e migliorare la qualità dei materiali inseriti nel singolo contenitore per essere avviati alla propria filiera di riciclo. Per tutti coloro che devono ancora ritirare la chiavetta Alia ricorda che è possibile recarsi al punto Alia di via Nigetti 18, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30.