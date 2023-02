"Chiave per due" con la compagnia Quinte Instabili

Dopo il successo di "Stasera che Fo" e "Un marito di nome Oscar", la storica compagnia le Quinte Instabili, torna in scena sabato 25 febbraio (ore 21) e domenica 26 (ore 16,30) al Teatro Nuovo Sentiero di via delle Panche 36 con la commedia "Chiave per due".

Due atti brillantI di John Champan e Dave Freeman, con la regia di Giovanni Noferi (nella foto) e con gli attori Martina Bocelli, Chiara Fricelli, Andrea Gerini, Daniele Livi, Annamaria Nistri, Edoardo Novelli, Elena Parrino. Scenografia di Pietro Rampini, musiche a cura di Marinella Morbidelli.

Scritta nel 1982, la commedia inglese, dal ritmo inarrestabile che, con cinica satira e un meccanismo di equivoci, ironizza sull’istituzione del matrimonio e le sue convenzioni.

Il ruolo dominante è femminile, Enrichetta, che mantiene una relazione con due uomini sposati, ignari l’uno dell’esistenza dell’altro. Ma con l’arrivo inaspettato della sua amica del cuore Anna, i suoi stratagemmi sono messi a repentaglio da un succedersi "catastrofico" ed esilarante di eventi.

Una trama avvincente, ricca di situazioni divertenti, colpi di scena e personaggi strampalati rendono questa commedia piacevole da vedere e interpretare. L’intrigo ed il ritmo crescono con l’avanzare della storia con un ininterrotto incalzare di battute e doppi sensi.

Informazioni e prenotazioni 338-3663526.

Giovanni Puleri