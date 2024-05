Chiavari segreta. Cento artisti e la Commedia

"Cento artisti, tre mostre, libri antichi della Divina Commedia, una notte bianca a lume di candela, la Chiavari segreta, palazzi storici mai aperti, in mare in navigazione con i filosofi, premi Oscar del cinema e altro ancora per raccontare e rappresentare l’articolo 9 della nostra Costituzione... così il turismo ha le sue giornate culturali… questo è il Paese che vogliamo". Così introduce il direttore artistico Massimiliano Finazzer Flory le Giornate di Chiavari (30-31 maggio e 1 giugno, e ancora il 21 e il 25 settembre). Tra gli appuntamenti delle prime giornate il 30 maggio a Palazzo di Giustizia l’inaugurazione della mostra Viaggio attraverso la lingua italiana, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, esposizione di edizioni antiche della Divina Commedia, edizione tascabile del 1502. Alle 18 (piazza Mazzini) La luce in me, con Annalisa Minetti e alla chitarra Stefano Tedeschi. Il 31 alle 19 (Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto) La legge della parola

di Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista. Info: www.chiavari turismo.it