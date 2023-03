Chiara White Parole e musica all’Hangar

Chiara White torna live oggi a Firenze, accompagnata da Giulia Nuti, sul palco dell’Hangar di via dei Pepi 43 per l’inaugurazione della mostra fotografica “Io non sono Sola” di Simone Ciulli, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

“Il mio nome non è Nessuno”, estratta dal secondo album di Chiara White, “Pandora”, si fonde in un nuovo video con il progetto fotografico “Io non sono Sola” di Simone Ciulli presentato prima del live.

Le immagini raccontano diari di donne che hanno subito violenza e come fantasmi vagano senza una meta. Parole come “Ti amo” e “Mi manchi” si mescolano agli abusi e ai maltrattamenti fisici e psicologici che molte donne sono costrette a subire. La musica e le parole di Chiara White sono un inno all’autodeterminazione, all’autocoscienza e alla riappropriazione identitaria di genere, contro ogni forma di maschilismo, fuori e dentro di noi. Il maschilismo è Polifemo, un gigante, alto, potente, violento… ma con un occhio solo, cieco, incapace di vedere il femminile nella sua interezza.

Immagini musica e parole si fondono, mani e voci che si intrecciano lanciando un grido all’unisono di forza e speranza:

“Il mio nome non è Nessuno” è estratto dal disco “Pandora”, secondo lavoro discografico di Chiara White uscito nel 2021. Un concept album, ispirato al mito di Pandora, in cui ogni canzone trasforma e trasfigura esseri mostruosi dell’immaginario collettivo, afferenti alle più svariate culture (da quella classica, greca, alla nordeuropea), facendone nuovi e moderni simboli.