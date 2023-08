Morta in mare all’Elba, oggi l’autopsia. “Mamma amava fare lunghe nuotate”

Portoferraio, 17 agosto 2023 - “Alla mamma piaceva molto il mare e da quando aveva la barca amava andare a farsi delle belle nuotate fino alla spiaggia. Da piccola andava all’Elba con sua mamma, sua zia, suo fratello e sua sorella, a Cavo, dove tornava sempre con piacere e dove era stata a cena con mio padre e con amici la sera prima. Sicuramente se ne è andata facendo quello che più amava.” Lo dice Ludovica, la figlia 33enne di Chiara Gazzarrini, morta nelle acque dell’Elba il 12 agosto scorso. Parole dette con coraggiosa serenità, che lasciano trasparire un grande amore per la mamma.

Ieri Chiara ha attraversato quel tratto di mare per l’ultima volta. La sua salma, come disposto dal sostituto procuratore Pietro Peruzzi, è stata trasportata dall’Agenzia Funebre Posini di Portoferraio, ed è giunta alle 11 al Cimitero dei Lupi di Livorno. Stamani, secondo le disposizioni del pm Peruzzi, verrà effettuata l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso, probabilmente un infarto. Un primo esame sulle condizioni del corpo non ha sollevato nessuna criticità, ma sarà l’esame autoptico a sciogliere ogni riserva.

La psicoterapeuta fiorentina di 66 anni è morta in mare il 12 agosto scorso, mentre nuotava per raggiungere la riva. La disgrazia è avvenuta nella baia di Lacona (Capoliveri, isola d’Elba), dove Chiara trascorreva le vacanze in barca a vela con il marito Bernardo. Il corpo della donna era stato rinvenuto riverso da alcuni bagnanti verso le 16,30. Vani i pronti soccorsi di S.Sacramento di Portoferraio, Croce Rossa di Campo e PA di Porto Azzurro. Sgomento sulla spiaggia gremita anche perché nessuno conosceva la vittima.

L’identità della donna è rimasta ignota per alcune ore, poi il marito ha contattato i carabinieri. Chiara Gazzarrini, fiorentina, era una psicoterapeuta stimata con tantissimi pazienti anche nella zona di Empoli. Era stata prima docente alla Scuola Infermieri, poi aveva preso uno studio per esercitare la libera professione. Aveva lavorato tanti anni al carcere di Pistoia. Aveva due figlie: Ludovica, 33 anni, che ha studiato e lavorato all’estero molti anni e si è da poco laureata a Roma e Alessia, 25 anni, che segue un percorso di studi vicino a quello della mamma. Un’inclinazione di famiglia perché anche Edda Ciampini Gazzarrini, la mamma di Chiara, era psicoterapeuta, e ha lavorato tanti anni ad Empoli dove condivideva lo studio con la figlia.