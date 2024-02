ChiantiBanca sostiene l'iniziativa "Cronisti in classe" de La Nazione: intervista al direttore generale.

Un legame stretto e duraturo quello di ChiantiBanca con l’iniziativa "Cronisti in classe" de La Nazione che si unisce a una politica di forte attenzione dell’istituto verso i giovani. Ne parliamo con Maurizio Farnesi direttore generale di ChiantiBanca.

Perché partecipate come partner al Campionato di giornalismo de La Nazione?

"È un’iniziativa a cui siamo legati a doppio filo ormai da anni, addirittura prima ancora che ChiantiBanca diventasse l’unione di cinque banche. Il campionato di giornalismo è la sintesi di tanti ideali che contraddistinguono la cooperazione, ricalcandone filosofia e valori: l’attenzione al territorio, in particolar modo al mondo giovanile, è una delle leve che spinge la nostra quotidianità disegnando tratti distintivi che rendono uniche le banche cooperative".

Qual è la politica della banca verso i giovani?

"È un obbligo rivolgere la nostra attenzione al mondo giovanile, ciò che ChiantiBanca sta facendo ormai da qualche anno nell’ambito di un progetto strutturato condiviso da Consiglio di Amministrazione e Esecutivo con risorse dedicate. Proprio per questo, ormai da un anno, abbiamo strutturato un gruppo di Giovani Soci e Socie che sta conoscendo una crescita esponenziale mese dopo mese, abbiamo raggiunto le 2.600 unità".

Quali sono le offerte specifiche?

"Sono tante e vogliamo che lo siano sempre di più: si va dai prodotti dedicati come il conto minori e la carta prepagata alle iniziative di educazione finanziaria proposte nelle scuole medie e superiori nell’ambito del piano di sostenibilità in materia di Esg. Ci sono poi i tanti eventi organizzati dal gruppo Giovani Soci, che coniugano approfondimenti su temi di natura finanziaria e visite culturali, e il sostegno, con sponsorizzazioni e contributi, a moltissime società – principalmente sportive – che si rivolgono al mondo giovanile. E infine la nostra Mutua, la prima a livello italiano come numero di associati, che risvolge ai giovani una serie di iniziative e vantaggi esclusivi". Sandra Nistri