Chianti, una scommessa dal cielo "Con il drone filmo la sua bellezza"

Far conoscere il territorio del Chianti Classico attraverso video realizzati con il drone e con i vini. È l’idea nata durante la pandemia. A dargli corpo di un operaio del settore camper, Emilio Renzulli, 59 anni, livornese ma chiantigiano d’adozione, sposato, due figli.

Ha creato un blog (www.emiliowine.blogspot.com) che in poco è arrivato a oltre 227mila visualizzazioni. Ma deve vincere le resistenze di chi vorrebbe prendere letteralmente a sassate il suo drone.

"Non capisco perché qualcuno si opponga alla riprese. In qualche caso ho dovuto togliere il video. Eppure ho tutto in regola, opero nel rispetto della legge, faccio tutto senza fini di lucro. Ma qualcuno non gradisce". Renzulli ha ereditato dal babbo la passione per il vino.

"Mi piace bere vino buono, Chianti Classico in particolare. E allora ha deciso di mettere a disposizione di tutti le mie conoscenze. Non sono un sommelier, ma compro una bottiglia di vino ed esprimo un mio parere. Cerco di suggerire vino buono senza spendere una fortuna, per tutte le tasche, anche per chi esce da una catena di montaggio in fabbrica e a casa vuole godersi un buon bicchiere", sottolinea Renzulli.

Oggi nel blog ci sono oltre 150 aziende. "Voglio far conoscere tutti, ma in particolare le piccole realtà, quelle che con un ettaro di vigna fanno dei prodotti unici". Poi la svolta è arrivata quando Renzulli ha conosciuto il vulcanico Dario Cecchini, macellaio, di Panzano in Chianti. "Dario mi ha regalato un plastico del Chianti Classico e con quello vado alla scoperta del territorio sconosciuto, pievi, luoghi che non sono nei circuiti turistici. Ho iniziato a collaborare, in maniera senza scopo di lucro, anche con i Comuni come quello di Greve in Chianti per far conoscere il territorio".

Andrea Settefonti