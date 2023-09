Chianti Gallo Nero, ventimila visitatori sotto la bandiera dell’Expo

Un vino e il suo territorio. Da 51 anni Greve in Chianti dedica al Gallo Nero un evento che richiama oltre 20mila persone e che è stato inaugurato ieri pomeriggio e che andrà avanti fino a domenica. L’Expo del Chianti Classico è un viaggio tra 64 produttori senesi e fiorentini da fare in piazza Matteotti per quello che è un must dell’evento, il contatto diretto tra produttore e consumatore. Come sottolinea Carlotta Gori, direttrice del Consorzio Chianti Classico "le oltre sessanta aziende che espongono dimostrano un attaccamento al territorio che dà tutto al valore del prodotto, non si produce un vino di eccellenza se non c’è un territorio di eccellenza e non solo per il ruolo del terreno ma per il contesto storico e culturale in cui di realizza". La giornata di oggi ha un in programma degustazioni di vino e e di olio condotte da Roberto Raffaeli e Fabio Ceccarelli. Alle 17.30 in occasione dei 250 anni della Comunita` di Greve in Chianti, Giovanni Cipriani dell’Università di Firenze presenta un focus "Vita e lavoro nella campagna toscana del 700". Poi spazio alla musica in piazza Vassallo e alla piscina. Domani, invece, nelle degustazioni saranno protagoniste le Uga (Unità Geografiche Aggiuntive).

Ci sarà spazio anche per la presentazione di libri, "Cantare di Vino" e "Case sparse 25" di Alessandro Bencista` e per la musica. Tra gli eventi di domenica esibizione del Gruppo storico, accompagnata da musicisti, dame e sbandieratori di Fivizzano.

La 51ª edizione dell’Expo Chianti Classico promuove l’essenza della tradizione vitivinicola del Gallo Nero e i suoi profondi e radicati legami culturali e artistici con il territorio. Nell’ambito della mostra diffusa "A(rt) message in a (Chianti Classico) bottle" a cura del Consorzio Vino Chianti Classico si può ammirare "Paesaggi in bottiglia", opera di Letizia Pecci e sulla facciata del Palazzo comunale, in piazza Matteotti sono stagliati i Totem Artistici di Luca Carfagna "51 anni nel Bicchiere". Previste anche due camminate trekking organizzate dal Comune alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del territorio, in programma domani alle 16 con il percorso guidato "Slow Road" (partenza da piazza Matteotti) e domenica alle 9 con la passeggiata "La natura e la storia del territorio di Greve in Chianti". Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria Marco Antonio Tel. +39 328 6124658, [email protected].

E siccome buon vivere e qualità del cibo è il binomio su cui si fonda l’Expo Chianti Classico, spazio anche ai prodotti gastronomici. Artour del Gusto Toscana è in programma da oggi a domenica dalle 10 alle 20. Largo Bino Bini ospita un mercato di prodotti tipici di eccellenza a cura di Cna Firenze. Inoltre nell’area di via Giuliotti e piazzetta Santa Croce prenderà vita anche Borgoartigiana con la partecipazione e le dimostrazioni degli artigiani e delle artigiane del territorio. Piazza Terra Madre diventa l’agorà della gastronomia tipica locale con proposte a cura delle Associazioni di volontariato e sportive. Info www.chianticlassico.com.

Andrea Settefonti