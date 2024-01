Chianti e Vajont, 60 anni di legame . Donato al Papa il nuovo docufilm

Sessant’anni di amore e di amicizia celebrati con una benedizione speciale, quella del Papa. Il legame che va avanti dal 1963 tra Tavarnelle e Longarone è stato racchiuso in un cofanetto delle memoria e consegnato nelle mani di Francesco. Un lungo viaggio di solidarietà, mai interrotto, tra il Chianti e i sopravvissuti del Vajont, arrivato fino alla sala Clementina, in Vaticano, grazie a due dei superstiti , Mario Del Bon e Gastone Amadio. Le amministrazioni comunali di Barberino Tavarnelle e Longarone, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Barberino Tavarnelle e la Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 onlus, hanno realizzato il cofanetto che contiene “La fiera dei sogni”, un diario collettivo dove sono racchiusi i temi, le impressioni, le esperienze raccontate dagli allievi di allora, iscritti alla scuola elementare del Morrocco a Tavarnelle, dopo il viaggio educativo di solidarietà a Longarone, uno dei comuni più colpiti dall’inondazione del 9 ottobre 1963. E contiene anche il docufilm “La valigia dei Baci” di Andrea Bruno Savelli che racconta le tracce e i segni profondi di quella memoria mai cancellata, alimentata per decenni dai bambini e dagli allievi di allora, oggi settantenni. Un docufilm fatto di testimonianze contemporanee e della memoria delle comunità di Longarone e Morrocco. Bambini, poi adulti, impegnati nel corso del tempo a portare avanti lo storico cammino di amicizia e solidarietà che nacque all’indomani della tragedia grazie a Lea Verdi e Anna Cetica, ex-direttrice delle scuole di Tavarnelle la prima e la maestra che insegnava nell’allora scuola del Morrocco, la seconda. "Lea Verdi – spiega il primo sindaco David Baroncelli - nel 1963 ebbe il coraggio di organizzare una gita speciale, un viaggio di solidarietà verso il luogo della devastazione. Con determinazione autorizzò la classe a partire a bordo del treno della solidarietà. Anna Cetica fu lei a prendere l’iniziativa, condividendola con la direttrice, e a realizzare concretamente il viaggio conducendo personalmente la propria classe di studenti a Longarone per sostenere i coetanei superstiti della tragedia del Vajont". Le due donne si opposero alle regole del tempo e organizzarono la visita scolastica che sarebbe diventata poi esemplare, passata alla storia come la prima gita italiana educativa di supporto solidale ai più deboli.

Andrea Settefonti