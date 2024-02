Chianti Classico, signoria del vino. Gran Selezione e Uga fanno volare

di Paolo Pellegrini

FIRENZE

Cent’anni ben portati, e una sorpresa: il Chianti Classico, con il suo bel Gallo Nero che da un secolo, maggio 1924, è l’emblema del primo consorzio di tutela vini nato in Italia, scorre sempre di più anche nei calici degli italiani. Pur tra luci e ombre perché i danni del meteo – le grandi piogge di maggio e giugno, clima ideale per peronospora e altri guai – hanno fatto perdere un buon 20 per cento nella vendemmia 2023 scesa intorno ai 200mila ettolitri, è comunque una bella atmosfera di festa ad aprire alla Leopolda l’edizione numero 31 della Chianti Classico Collection, start con assaggi alla Settimana delle Anteprime.

Ieri solo per gli operatori e la stampa, oggi anche per il pubblico, bel ritorno. C’è passato, presente e futuro nella ex stazione che accoglie con un grande "100" sospeso per aria a sormontare una bella mostra sui tanti passaggi di questa storia. Con i ritratti stilizzati di tutti i 14 presidenti che hanno guidato il Consorzio, e per ognuno la "voce" in una frase-focus sul vino e sul Vigneto Chianti. C’è passato anche più lontano, il governatore Eugenio Giani spazia tra l’editto del granduca Cosimo III nel 1716, l’immagine del gallo nero nei pannelli del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio e i versi aulici di Ugo Foscolo, "i tuoi colli per vendemmia festanti, e le convalli popolate di case e d’oliveti". E Carlotta Gori, direttrice del Consorzio, sottolinea l’intuizione dei 33 "padri fondatori", lungimiranti per "lo spirito di superare le particolarità e trovare coesione per la tutela e la crescita del prodotto e del territorio". La voce del presente è quella di Giovanni Manetti, presidente del Consorzio, 7mila ettari a Chianti Classico sui 10mila vitati negli otto Comuni interessati tra le province di Firenze e Siena, 486 soci di cui 345 imbottigliatori per una media di 270mila ettolitri in 35-38 milioni di bottiglie esportate in 160 paesi. In testa restano gli Usa che assorbono il 35% del totale, ma è significativo – nota Manetti – "il secondo posto del mercato italiano che registra la migliore performance con un salto dal 19 al 22%", poi viene il Canada con il suo costante 10% "con un exploit – dice ancora Manetti – della Gran Selezione, cresciuta del 50%". Già, la Gran Selezione: l’ultima tipologia creata per identificare sempre più vino e territorio, tanto che da sei mesi sulle etichette di questa super-riserva si potrà leggere anche il nome della Uga, Unità geografica aggiuntiva, insomma il comune o la frazione di cui è portabandiera. "Un cambio di passo verso vini che raccolgano sempre più profumi, sapori e saperi del luogo fisico e della sua gente", nota Manetti che comunque ammette: si è prodotto meno per via del clima, si è venduto meno, circa un 10% di flessione, ma solo per "fenomeni congiunturali di assestamento dei magazzini di chi importa".

Al futuro guarda il vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera, Mirco Carloni: "Ci interessa – dice – che il lavoro sia remunerato, pagato, proseguito dai giovani, spinta che sento forte in Toscana" con un impegno, "il cambiamento del clima si affronta con la scienza e la tecnica". Stefania Saccardi (Carloni la chiama "Ceccardi", ahiahi), assessora regionale all’agricoltura e vice di Giani gli fa eco: "Il Chianti – nota – non è bello di suo, ma è frutto di un lavoro, il cui futuro va interpretato e governato con intelligenza coniugando tradizione e innovazione". Quello che si assaggia alla Leopolda, nel lavoro di 211 aziende che presentano 773 etichette di cui 172 riserve, 151 Gran Selezione e 36 campioni di botte del 2023. E spazio all’olio extravergine: uno spazio ad hoc per 6 aziende e 33 etichette. Già, lo sapeva anche il Foscolo.