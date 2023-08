Chianti Classico, il caldo non fa paura

di Andrea Settefonti

Riduzione stimata attorno al 10-20% di uva nei vigneti del Chianti Classico a causa della peronospora. Per il resto ottima qualità e nessun problema particolare con la vendemmia che è prevista a fine settembre, come classicamente è sempre stata. A raccontare alla Nazione l’andamento di questa annata caratterizzata da piogge importanti fino e giugno e caldo torrido a luglio e agosto è Carlotta Gori direttore del Consorzio del Gallo Nero. "Al momento la situazione è tranquillizzante, non ci sono particolari preoccupazioni. Le piante non sono stressate dalla siccità che era peggio lo scorso anno quando mancarono le piogge primaverili. E poi dobbiamo anche dire che c’è una buona escursione termine tra notte e giorni, importante per la salute delle piante".

Anche il cambiamento climatico in atto "va gestito. Dobbiamo lavorare sul vigneto con soluzioni di tecnica agricola e i nostri viticoltori già lo fanno da anni mentre noi come Consorzio facciamo progetti per agevolare l’agricoltura di precisione e l’introduzione della tecnologia". Anche Francesco Colpizzi, presidente di Confagricoltura Firenze e della Federazione vitivinicola della Toscana oltre che produttore di vino a Greve in Chianti, conferma "il buon andamento della stagione" e che "l’escursione termica favorisce la finezza dei vini e l’espressività degli aromi". Per quanto riguarda il calo, "la peronospora porterà soltanto diminuzione della quantità, e non della qualità, attorno al 10-20%. I danni maggiori li hanno subiti le coltivazioni bio e gli impianti di fondovalle". Colpizzi sottolinea poi, come aveva fatto anche la direttrice Gori, che "la Toscana e in particolare il Chianti classico sono particolarmente fortunate perché le zone vitate sono circondate da boschi e da oliveti. Il 60% della superficie agricola è bosco e questo garantisce la mitigazione dei fenomeni estremi". Tuttavia un contributo al controllo del clima arriva dai Comuni del Chianti che favoriscono l’agrometeorologia, la scienza che mette in relazione i fattori meteorologici e idrogeologici con l’ecosistema agricolo del Chianti. In particolare vengono incentivate la formazione professionale rivolta ai più giovani con la scuola per aspiranti agricoltori promossa da Chiantiform che trasmette competenze specifiche ed insegna ad utilizzare gli strumenti della tecnologia funzionali all’agricoltura 4.0, e i progetti di citizen science, tra cui il gruppo delle sentinelle meteo dell’Osservatorio polifunzionale del Chianti.

La centralina meteorologica è uno strumento di cui un numero sempre maggiore di aziende agricole del Chianti si è dotato. L’agronomo Francesco Caselli spiega che "la centralina che utilizziamo in azienda è fondamentale per gestire al meglio l’irrigazione, la tutela della pianta e contrastare l’impatto ambientale sul territorio con un uso più consapevole dei vari trattamenti".