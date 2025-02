Chiama la polizia e fa arrestare il padre violento

Un ragazzino di 14 anni ha fatto arrestare il padre contattando la polizia e dicendo che l’uomo, un serbo di 42 anni, picchiava lui e la madre. Il ragazzino ha detto ai poliziotti di temere anche per i suoi quattro fratellini. La vicenda, riportata da Repubblica, si è svolta a Firenze sabato sera, nella zona di Novoli, e il magistrato di turno, Sandro Cutrignelli, ha ordinato l’arresto per maltrattamenti in famiglia. Nell’appartamento la polizia ha trovato anche una katana, arma bianca di potenziale uso offensivo, segnalata dagli stessi familiari agli agenti; per questo è scattata la denuncia per detenzione abusiva di arma. La moglie dell’arrestato, una macedone di 43 anni, ha confermato alla polizia il racconto del figlio 14enne.