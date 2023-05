Chi paga le spese per le riparazioni dei terrazzi

Luca

Santarelli

Siamo un condominio di nove condomini su tre piani più pianterreno rialzato. Tutti gli appartamenti dei piani hanno due terrazzi aggettanti ciascuno. Avendo da ripristinare esternamente le strutture in cemento armato ammalorate compreso la struttura in c.a. dei terrazzi, la domanda è a chi spetta la spesa per la riparazione del c.a (non la pavimentazione) dei terrazzi? Ai proprietari dei terrazzi o al condominio?

G.M.Gentile lettore, ai fini di dare una corretta risposta occorrerebbe sapere se le terrazze hanno un loro decoro architettonico oppure no. Nel primo caso la spesa sarebbe di natura condominiale, nel secondo caso privata. Per decoro architettonico si intende il gioco di linee e geometrie, di ingegneria architettonica, che danno allo stabile una propria identità. Non occorre necessariamente quindi che il palazzo abbia una rilevanza storica architettonica ma che abbia una sua identità, come si suol dire un suo perché. Se il caso si risolvesse così la soluzione sarebbe assai semplice, ma in realtà talvolta si complica un pochino. In particolare occorre esaminare con attenzione lo storico dello stabile, cioè come negli anni passati avete deliberato o ripartito le spese degli stessi frontalini in occasione di interventi analoghi. In poche parole quella prassi che si è radicata nel tempo potrebbe anche sovvertire il principio che ho detto. In questo senso, per completezza, ho piacere di dirle che la magistratura, anche quella fiorentina, si è espressa in tal senso, valorizzando la prassi radicatasi nel tempo.