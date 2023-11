"Chi M'ha Visto? Davvero Le Persone Scomparse Vogliono Essere Ritrovate?"

Davvero le persone che escono di casa e fanno perdere le proprie tracce vogliono essere ritrovate? Se lo chiedono Francesca Nunzi e Cinzia Berni, che al teatro Lumiére portano in scena lo spettacolo "Chi m’ha vista". Appuntamento il 4 (ore 20,45) e il 5 novembre (ore 16,45). Prendendo spunto dal noto programma "Chi l’ha visto" che da anni va in onda con grande successo, le due autrici-attrici, con ironia e disincanto si chiedono se tutte le persone scomparse davvero vogliano essere rintracciate e riportate a casa. In uno studio televisivo, Cinzia Berni nel ruolo della presentatrice è alle prese con Francesca Nunzi che interpreta vari personaggi. Info e biglietti: [email protected] o 055.3890214.