Che paura Pino crolla sulle giostre "Gli alberi in città soffrono lo stress"

di Lisa Ciardi È caduto intorno alle 10.15 di ieri mattina. In un momento in cui, probabilmente anche a causa del freddo pungente, nella zona del piazzale del Re, alle Cascine, non c’era nessuno. Un enorme pino, con un’età stimata fra gli 80 e i 100 anni, è finito sull’asfalto e ha travolto alcune giostre del luna park, fortunatamente deserte. Secondo i rilievi effettuati da vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici della direzione ambiente del Comune di Firenze, la caduta sarebbe avvenuta per "un cedimento dell’apparato radicale". Ma non si esclude neppure che abbia influito il vento, particolarmente forte non tanto ieri quanto mercoledì. "L’albero era in classe C – si legge nella nota di Palazzo Vecchio - e per le piante appartenenti a questa classe non è richiesto l’abbattimento, necessario per la D. Nel dicembre 2019 l’esemplare era stato anche sottoposto, con esito positivo, a una prova di trazione, un’analisi che riproduce l’azione del vento e la risposta delle radici alle sollecitazioni". Evidentemente però i controlli (27.560 le verifiche effettuate nel 2022 sulle piante cittadine) in questo caso non sono bastati. E a spiegarne il possibile motivo è Francesco Ferrini, professore di arboricoltura urbana dell’Università di Firenze. "Da una prima...