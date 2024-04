Che genere di lavoro vi piacerebbe fare da grandi? Con questa domanda è iniziato l’incontro con Marianna Grazi e Teresa Scarcella, giornaliste del quotidiano Luce!. Accogliendole nella nostra classe, abbiamo conosciuto il progetto editoriale per il quale lavorano, dedicato ai temi della diversità, dell’inclusione e della coesione. Nel sito si legge: questo canale informativo parte dall’attualità per analizzare i fenomeni di una società fluida, facendo delle persone il suo principale focus di dibattito. Marianna e Teresa, infatti, incontrandoci è proprio da noi come persone che sono partite. Chef, veterinaria, ballerina, ingegnere e altro ancora. Ascoltate le nostre risposte, ci hanno chiesto: "Esistono, secondo voi, lavori adatti solo agli uomini e altri solo alle donne?" Questa insolita domanda è servita per introdurre due esempi, due storie di vita: quella di Chiara Montanari, ingegnera del Politecnico di Milano, prima donna italiana a capo di una spedizione in Antartide. Lei è arrivata a questo risultato grazie alla propria perseveranza e dopo aver scartato proposte che la vedevano semplice assistente in un ambiente prevalentemente maschile. La seconda storia: Giorgio Minisini, sportivo romano, che dall’infanzia ha iniziato a praticare il nuoto sincronizzato. Lui stesso ha raccontato, in un libro, la propria determinazione ad arrivare e anche i continui pregiudizi e le offese subite per la propria scelta:"cose da femmine!". Plurimedagliato, oggi è pioniere della disciplina al maschile. In conclusione: storie di vita, diverse passioni, ma non generi impossibili di lavori.