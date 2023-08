"Che fine faranno gli interventi sulle Case di Comunità a Firenze?"

L’allarme echeggia anche dalla Cgil dove lo spostamento delle risorse Pnrr ha destato preoccupazione soprattutto sul fronte dell sanità. "Si taglia in modo lineare – dicono – oltre il 30% di risorse per la sanità territoriale e di prossimità case di comunità, ospedali di comunità, C.O.T. (Centrali Operative Territoriali) e si rinvia al 2026 il progetto sulla telemedicina". Nel mirino anche il depotenziamento in parte dell’infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico. "La modifica del Pnrr – spiega il sindacato – che rinvia ad un futuro indefinito la realizzazione di ben 586 strutture assistenziali territoriali inciderà profondamente sia nell’organizzazione sanitaria sia nel rapporto di fiducia fra il sistema sanitario, i cittadini e le amministrazioni locali".

Nel territorio della Metrocittà infatti con risorse del Pnrr erano previsti 9 nuove costruzioni e 13 interventi di ristrutturazione ed ampliamento per le Case di Comunità, 10 Centrali Operative Territoriali e 6 Ospedali di Comunità per oltre 100 posti letti. "Ad oggi – spiegano ancora dalla Cgil – non sappiamo neppure dove agiranno i tagli e dove le illusioni andranno in fumo. L’iniziativa della Regione e degli enti locali nei confronti del Governo dovrà provare a salvaguardare il piano previsto dalla Missione 6 del Pnrr. Questo ridimensionamento della medicina d’iniziativa e di prossimità – aggiungono – farà molto male soprattutto alle persone ed alle famiglie che vivono, già oggi, l’isolamento assistenziale: persone sole, anziane, con cronicità multipatologiche che abitano in contesti urbani degradati o aree interne. Ed il nuovo modello organizzativo per la presa in carico del paziente fra ospedale e territorio non può essere rappresentato, come fa il Sottosegretario Gemmato, dalla relazione tra MMG e farmacie. Poi lamentiamoci del collasso dei Pronto Soccorso che diventano l’unico posto, certo, di una presa in carico sanitaria.

Nel documento presentato dal ministro Fitto si richiama l’eventuale copertura degli interventi tagliati tramite il ricorso a risorse nazionali per gli investimenti di edilizia sanitaria ed ai fondi di coesione europei.

"Al di là dei tempi che si dilaterebbero all’infinito – concludono – rimane difficile non ricordare che il Def approvato poche settimane fa non prevede maggiori finanziamenti per la salute ma, anzi, prefigura un’ulteriore riduzione di risorse abbassando il rapporto tra spesa per la salute e Pil dal 6,9% del 2022 al 6,2% nel 2025 e 2026".