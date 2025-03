’Che disastro di famiglia’. Grandi risate al Cestello

È tempo di adozioni e finalmente, dopo tanto tempo, oggi ci sarà la visita del capo dell’ufficio che deve certificare l’idoneità dei coniugi a diventare genitori. Loro, marito e moglie, sono pronti, hanno aspettato questo momento a lungo… Ma non sarà un giorno semplice perché lo zio e il cugino di lui hanno in serbo un sacco di sorprese per niente piacevoli e al limite della legalità. Arriva al Teatro di Cestello, oggi alle 20,45 e domani alle 16,45, la commedia irriverente di N. L. White ‘Che disastro di famiglia – La regola del topo’ diretta da Luca Ferrini per Alt Academy.

In scena si avvicenderanno, una dopo l’altra, in una grande rincorsa, una sequenza di vicende complicate e caotiche, rese ancora più surreali da bugie e mezze verità dove protagonisti sono le pistole fumanti e il contrabbando, insieme a qualche immigrato clandestino. Una follia dopo l’altra che la coppia non saprà affrontare, con il rischio di mettere a repentaglio l’adozione.

Tra irruzioni in scena e grandi stravolgimenti lo zio e il cugino non faranno altro che portare sul filo del rasoio il sistema nervoso della coppia, già in fibrillazione per il colloquio con il capo dell’ufficio. Una commedia esilarante, piena di colpi di scena, che farà divertire dall’inizio alla fine in un continuo stravolgimento, pieno di sorprese e follie casalinghe, che possono avvenire solo nelle famiglie più peculiari del mondo. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del teatro. Per informazioni e prenotazioni: 055 294609 oppure [email protected]

l.otta.