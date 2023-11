Cgil nel mirino. Sedi vandalizzate a Rignano e Figline

Ben due sedi della Cgil del Valdarno fiorentino sono state vandalizzate: sia in quella di Figline che di Rignano sono state forzate le porte di ingresso. In entrambi i casi, gli autori del gesto non sono riusciti ad entrare, con danno materiale subito solo dalle serrature e dalle porte. Il primo episodio è avvenuto nella sede di Figline prima dello sciopero generale del 17 novembre; a Rignano invece il tentativo di scasso è stato a sciopero concluso. "Abbiamo denunciato alle autorità competenti quanto accaduto – dicono dalla Cgil -, ma siamo preoccupati per questi atti che si stanno verificando nell’area del Valdarno Fiorentino e che puntano nuovamente a violare la casa dei lavoratori". Impossibile stabilire se si tratti di un tentativo di furto, di un vandalismo o – temono al sindacato – di una volontà intimidatoria".