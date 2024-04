Cestini stracolmi e rifiuti a terra. Sale la polemica contro il servizio

Cestini stracolmi, a volte con il corredo di rifiuti posati per terra, vista l’impossibilità di conferire qualcosa all’interno dei contenitori. Una visione decisamente poco amena che, però, è frequente nei giardini cittadini e lungo le strade tanto che le segnalazioni dei cittadini, anche attraverso i social network, sono frequentissime, con la richiesta di turni più frequenti di svuotamento. A riprendere le proteste per i disagi anche il capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi: "Una cosa che viene segnalata sempre con più insistenza dai cittadini – dice infatti - ma la situazione non sembra migliorare. Da evidenziare che rispetto ad alcuni mesi fa, durante i quali nei cestini si trovavano anche i sacchetti dell’indifferenziato di abitazioni, questo viene sempre meno segnalato forse anche grazie ai controlli. Restano invece montagne di rifiuti singoli e di deiezioni di animali nei sacchetti che diligentemente i padroni raccolgono e gettano" Sicuramente – prosegue Toccafondi - andrà cambiato il contratto di servizio con Alia ovvero la nuova Multiutility che gestisce il servizio, e l’alternativa non può essere quella di alzare le spalle. Il comune se ne occupi. Così come sarebbe il caso di rivedere gli orari mattutini della pulizia delle strade. Iniziare alle 6 di mattina per molti significa alzarsi alle 5.30 perché di alternative non ce ne sono. Basterebbe spostare lo spazzamento un’ora dopo". Secondo Alia, invece, le segnalazioni a proposito dello svuotamento cestini "pervenute all’azienda nel 2023 si sono dimezzate rispetto all’anno precedente e lo stesso trend si sta registrando nel 2024. Questi risultati sono il frutto del potenziamento e delle modifiche migliorative apportate a tale servizio da parte di Alia già dal 2023, a seguito di sollecitazioni dell’Amministrazione comunale pervenute ad Ato e validate dall’ente". Le variazioni al servizio di spazzamento manuale, e quindi il potenziamento nelle aree centrali del Comune poi – secondo Alia - hanno permesso di incrementare gli interventi di pulizia anche nelle aree a verde. Sempre nel corso del 2023, inoltre, sono stati sostituiti circa 70 "cestoni" a rete con altrettante attrezzature dotate di posacenere e copertura per evitare il conferimento di sacchi di rifiuti urbani non differenziati e manutenuti 31 cestini. L’azienda conferma comunque la disponibilità a accogliere spunti di miglioramento sul tema così come sulla dibattuta questione della pulizia strade ‘all’alba’.