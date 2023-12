"Cessate il fuoco ora". Polemica sull’iniziativa

‘Cessate il fuoco ora’ è la scritta comparsa ieri sera su Palazzo Vecchio per chiedere la fine delle operazioni militari nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Israele. "Il Comune di Firenze, giunta e consiglio comunale hanno aderito all’appello lanciato da oltre 800 organizzazioni della società civile a livello internazionale e rilanciato in città da Cospe e da Donne insieme per la Pace – ha detto il presidente dell’assemblea cittadina Luca Milani – . Un gesto simbolico per partecipare all’onda umanitaria che si sta allargando sempre più". Ma è polemica da parte dei capigruppo Luca Santarelli (Lista Nardella), Mimma Dardano (Iv), Alessandro Draghi (Fdi), Federico Bussolin (Lega), Mario Razzanelli (Fi) e Ubaldo Bocci (gruppo Centro): "Si apprende che il consiglio comunale ha aderito all’appello per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Sarebbe stato opportuno che prima di spendere il nome di tutto il Consiglio tutte le forze politiche fossero state interpellato o informate, anche informalmente". "Bene l’adesione del Comune all’appello per il cessate il fuoco a Gaza", dicono invece Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Bene Comune e M5S Roberto De Blasi.