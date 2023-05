Certi ricordi non si possono dimenticare

Giovanni

Morandi

Anche allora l’acqua arrivò di notte. Non c’erano i telefonini per fare i video ma anche allora il buio totale era lacerato dalle grida di uomini che chiedevano aiuto e non si poteva capire da dove venissero quegli urli, che avevano qualcosa di atroce. Dovemmo aspettare che il cielo si schiarisse per rendersi conto che l’acqua era arrivata a sei metri. Oggi abbiamo un debito da saldare. I primi che arrivarono per spalare e tirarci fuori dal fango furono proprio gli emiliani e i romagnoli. Con le colonne dell’esercito che non dettero prova di tempismo i primi aiuti che vedemmo furono proprio i camion con la scritta: comune di Bologna e comune di Ravenna. E fu la riprova della fama che hanno, di essere gente generosa e che non si tira indietro. Questa è l’occasione per saldare quel debito. Qualcuno ricorderà che anche grazie a loro riuscimmo a far arrivare il giornale ogni giorno. Lo scrivevamo a Firenze e lo stampavano a Bologna, al Carlino. Forse solo noi fiorentini possiamo capire che cosa è successo e che cosa li aspetta. Non sarà l’acqua a tormentarli, anche l’acqua certo ma soprattutto il fango, che è una maledizione, ti si appiccica addosso e hai voglia di spalare, non finisce mai, torna, si riforma. Ma vinceranno, ce la faranno. Noi ce la facemmo a forza di imprecazioni perché non siamo troppo educati quando ci girano. Loro ce la faranno con l’arma dell’ottimismo che è la loro difesa più forte, il loro sorriso sa alleggerire le pene. Oggi c’è la protezione civile, allora solo i soldatini di leva dell’esercito, le cose sono cambiate ma la solidarietà aiuta più dell’organizzazione e noi faremo bene a dimostrargli solidarietà. Noi andavamo verso l’inverno in quel cupo novembre del ‘66, loro vanno verso l’estate, è un vantaggio non da poco. Ma non basta e non servono tante parole per spiegare come aiutarli. Facciamolo in nome di coloro che aiutarono noi. Certi ricordi non si dimenticano.