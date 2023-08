Cerreto Guidi e Vinci, oltre 120mila euro per il restyling del torrente Vincio

Firenze, 3 agosto 2023 - Proseguono i lavori sul torrente Vincio, nel tratto a monte del Ponte di Masino tra i Comuni di Cerreto Guidi e Vinci (Firenze). Gli interventi, per un importo di circa 120mila euro, sono realizzati con fondi del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno derivanti dal bilancio 2021. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria: il progetto prevede la sistemazione generale delle banchine e dell’alveo del torrente nel tratto che va dal Ponte alla Maddalena nel Comune di Vinci (Firenze) al ponte di Masino, in località Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi (Firenze) per complessivi 5 chilometri circa. “I lavori sono tutt’ora in corso – spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno -. Iniziati da Ponte di Masino, nel centro abitato di Stabbia, frazione di Cerreto Guidi, stanno proseguendo verso nord, in direzione Lazzeretto. L’obbiettivo è ripristinare attraverso opere di riprofilatura delle scarpate dell’alveo e di ricostruzione, la carrabilità dell’intero corpo arginale. Un intervento necessario per poter eseguire al meglio, e in sicurezza, le future attività di manutenzione annuale. Ma servirà anche a garantire la stabilità delle sponde e ripristinare, dove necessario, l'officiosità idraulica del corso d’acqua”. “Da tempo, come amministrazione comunale, abbiamo condiviso con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, la necessità di intervenire sui punti più delicati con l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio e di garantirlo dal rischio di esondazioni - dichiara Simona Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi -. Siamo consapevoli che si tratta di un’attività importante che deve, come stiamo facendo proprio attraverso l’operato del Consorzio, proseguire con continuità”.