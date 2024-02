Cerimonie in via Guelfa e alla Stazione per fare memoria delle foibe e dell’esilio

Il 22 febbraio sarà installata una targa commemorativa al complesso di Sant’Orsola, in via Guelfa, in ricordo dell’esodo giuliano-dalmata. Nello stesso giorno alla stazione di Santa Maria Novella farà tappa a Firenze il treno-museo realizzato dal ministero dell’Istruzione per far conoscere e spiegare gli eventi di questi accadimenti storici. Il Treno del Ricordo partirà da Trieste il 10 febbraio passando per diverse città italiane e a Firenze stazionerà il 22 febbraio dalle 9 alle 18 al binario 1A visitabile gratuitamente. "Con questa lapide - ha riportato l’assessora alla Cultura della Memoria, Maria Federica Giuliani - la giunta intende dare seguito a una mozione approvata dal consiglio comunale per ricordare quel periodo storico nel luogo a Firenze più significativo".