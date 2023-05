Cerimonia di commemorazione per le vittime del bombardamento all’officina ferroviaria di Porta al Prato

In piazza Vittorio Gui, ieri mattina, si è svolta la cerimonia di commemorazione delle 14 vittime del bombardamento dell’officina ferroviaria di Porta al Prato del 2 maggio 1944, che fu distrutta completamente e, solo per volontà esclusiva degli operai, fu interamente ricostruita. Alla cerimonia ha preso parte il presidente del consiglio comunale Luca Milani. "Anche quest’anno commemoriamo i 14 operai che sono morti per la difesa e la dignità del lavoro – ha detto Milani – Nella nostra storia i lavoratori sono stati determinanti per le lotte a tutela delle fabbriche e del lavoro".