Ceretta guida l’Orchestra del Maggio

Nel marzo dello scorso anno, a soli 26 anni, è stato nominato direttore principale dell’Orchestra della Toscana e adesso debutta sul palcoscenico del Maggio. Nato e cresciuto in una famiglia di musicisti, protagonista di una carriera folgorante e in costante ascesa che lo ha già visto ripetutamente alla testa delle principali compagini italiane, Diego Ceretta (nella foto), uno dei talenti più promettenti del panorama internazionale, guiderà l’orchestra del Maggio domani in sala Mehta (ore 20), per il quinto appuntamento sinfonico dell’85^ Festival. Non senza trepidazione: "Il Festival del Maggio è storico – sottolinea -: e farne parte per la prima volta è davvero emozionante, sapendo anche chi sono i due direttori ‘di casa’, due maestri straordinari come Daniele Gatti, di cui ho avuto la fortuna di essere allievo, e Zubin Mehta. Splendido è inoltre questo rinnovo della collaborazione fra l’Orchestra della Toscana e il Maggio; in questo modo tornano a comunicare due importanti realtà artistico-musicali fiorentine". Insieme a lui, nella prima parte del concerto, la violoncellista 27enne Julia Hagen, salisburghese di nascita e anche lei talentuosa erede di una lunga tradizione familiare votata alla musica. Ai due artisti è affidata l’interpretazione del Concerto n.1 per violoncello e orchestra op.107 di Šostakovic: un capolavoro composto nel 1959 e dedicato a Mstislav Rostropovic che ne fu anche il primo interprete, a Leningrado, con l’Orchestra Filarmonica della città diretta da Evghenij Mravinskij. Conclude il concerto l’ultima e più famosa sinfonia di Dvorák, la n. 9 op.95 "Dal Nuovo Mondo".

Chiara Caselli