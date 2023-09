Cercando la fortuna sul Carro Matto

Fancelli

In ritardo di una settimana sulla tabella di marcia, di solito arriva il quarto sabato di settembre, fa il suo ingresso oggi in città, in centro a Firenze il “Carro Matto” il barroccio a forma di piramide con un carico di duemila fiaschi partiti da Rufina per lo storico e tradizionale omaggio alla città. Che si celebri la vendemmia e si benedica il vino nuovo.

Dopodomani, lunedì 2 ottobre, è la “Festa dei Nonni”, omaggiamo il loro prezioso lavoro nelle famiglie e nella società ma soprattutto per l’affetto e la magia che sanno creare con i nipoti trasmettendo non solo tradizioni ma anche continuità tra vecchi e nuovi insegnamenti…. I nonni rappresentano il nostro passato e la guida del nostro futuro, proviamo la fortuna giocando per tre estrazioni questi numeri: 28, 77, 24.

L’oroscopo: Ariete 31, 32; Toro 26, 90; Gemelli 47, 74; Cancro 1, 11; Leone 59, 60; Vergine 17, 88; Bilancia 76, 77; Scorpione 10, 24; Sagittario 18, 50; Capricorno 36, 38; Acquario 12, 62; Pesci 9, 90.

I numeri di Chiara: terno d’oro 15, 24, 31 da giocare a Bari e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Gianna 5, 38, 54; Giuliana 55, 44, 11; Letizia 67, 82, 85; Lina 14, 4, 41; Maura 77, 39, 5; Manuela 46, 2, 61; Valeria 38, 18, 81; Gabriele 26, 17, 57; Giuliano 40, 16, 18; Michele 38, 29, 19; Raffaele 14, 65, 56; Valerio 70, 16, 33; Vincenzo 16, 23, 58; Vitale 56, 16, 74.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “Un buon carattere rende una persona speciale, il carisma la rende solare. Ma è l’umiltà che la rende davvero unica“ (Madre Teresa di Calcutta): 81, 11, 66.