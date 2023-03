Cerca la coca come antidepressivo Trova invece un giovane rapinatore

La storia di una rapina in periferia è anche una storia di desolazione. Depressa dal lungo periodo difficile che stava vivendo, una donna di 45 anni aveva pensato di risollevarsi il morale, almeno un po’, con una dose.

Il primo pomeriggio dell’11 agosto, da Pelago, era scesa a Firenze in macchina e si era messa a cercare qualcuno che potesse procurarle...l’occorrente. Pensava di aver trovato quel qualcuno, uno spacciatore, in un giovane in zona via del Gignoro, teatro da tempo di questo genere di scambi al volo, fugaci quanto insistiti.

Gli aveva chiesto cocaina. Lui aveva risposto di sì. Ma doveva aver fiutato la possibilità di ricavarci qualcosa in più. . Erano andati allora in via Bonomi con la macchina di lei.

Si erano appartati, poi il giovane era sceso. Era stato allora che lei si era accorta che non aveva più lo smartphone. E l’aveva intravisto in una tasca di lui. Indispettita, lo voleva indietro. Il patto non prevedeva che lei dovesse pagare la dose con il cellulare. Lui deciso, l’aveva strattonata e spintonata, lasciandola distesa a terra disperata, in crisi di panico.

Soccorritori chiamati da qualche passante l’avevano trasportata a Ponte a Niccheri, dove lei si era abbastanza ripresa.

I Carabinieri – raccolta querela dalla donna – avevano indagato sullo squallido episodio culminato nella rapina aggravata. E avevano individuato il presunto autore: un 23enne romeno, senza fissa dimora, già segnalato per episodi analoghi.

In questo caso gli indizi contro di lui erano più d’uno, e molto gravi.

Il giudice aveva emesso nei confronti del ragazzo, quale misura cautelare, un’ordinanza di divieto di dimora, anche temporanea, in provincia di Firenze.

Il 27 febbraio i Carabinieri hanno rintracciato il 27enne, a piedi, in via Gen.Dalla Chiesa e gli hanno comunicato l’esistenza della misura coercitiva disposta nei suoi confronti.

g.sp.