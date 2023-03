Cerca di rubargli il motorino e lo spintona, 70enne lo fa arrestare

Polizia

Firenze, 8 marzo 2023 – Non solo stava cercando di portare via un motorino non suo ma quando il proprietario gli ha chiesto cosa stesse facendo, ha spintonato l'uomo di 70 anni. Il settantenne però non si è arreso, ha chiamato la polizia e ha seguito il malvivente, tra l'altro già noto alle forze dell'ordine. Per questo, ieri pomeriggio, la polizia di stato ha arrestato un 36enne con l’accusa di tentata rapina ai danni di un settantenne.

Intorno alle 16.30 una delle volanti di via Zara è intervenuta tempestivamente in zona stazione Santa Maria Novella a seguito di una segnalazione alla sala operativa della Questura da parte di un anziano che aveva appena subito un tentativo di rapina. Gli agenti hanno rapidamente raggiunto la vittima in strada che subito ha indicato un uomo accovacciato dietro un’automobile come la persona che pochi attimi prima avrebbe provato a rapinarlo.

Ricostruendo la vicenda è emerso che il settantenne, scendendo nel proprio garage, avrebbe sorpreso un uomo spingere un motorino. Alla richiesta di chi fosse e cosa stesse facendo, quest’ultimo avrebbe semplicemente risposto di essere lì per parcheggiare il mezzo. Le sue intenzioni tuttavia sarebbero apparse subito chiare, in quanto il ciclomotore di cui millantava la proprietà, in realtà, era proprio dell’anziano.

La chiamata della vittima al 112 Nue avrebbe a questo punto innescato una reazione nel malintenzionato che, cercando una via di fuga, avrebbe spintonato senza troppi scrupoli il malcapitato. Quest’ultimo non dandosi per vinto, avrebbe però seguito il 36enne in strada, forte anche del fatto che la volante stava arrivando in suo soccorso: pochi istanti dopo gli agenti hanno fermato il fuggitivo, già noto alle forze di polizia, che finito in manette è stato portato al carcere di Sollicciano.

Due giorni fa, sempre nei pressi della stazione, la polizia di stato ha arrestato un cittadino eritreo di 26 anni con l’accusa di tentata rapina ai danni di una giovane studentessa fiorentina. La ragazza stava percorrendo via Nazionale per recarsi all’Università, quando sarebbe stata avvicinata dall’uomo che, con fare aggressivo, avrebbe cercato di sfilargli lo zaino con all'interno un computer del valore di 1.500 euro. Secondo quanto ricostruito la vittima, sarebbe stata afferrata per i capelli e trascinata violentemente a terra.