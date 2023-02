C’era una volta la frazione isolata

Galliano si appresta a diventare un paese… normale. Quasi due anni era balzato agli onori della cronaca nazionale, utilizzato da Netflix per pubblicizzare un proprio film prendendo spunto proprio dall’assenza di segnale telefonico e internet che caratterizza(va) la frazione di Barberino di Mugello. Lo spot per lanciare il film di animazione aveva la voce narrante di Giorgio Panariello, e ribaltava con ironia le carenze tecnologiche del paesino mugellano. Mostrando, nello stesso tempo, le bellezze naturali del Mugello e della vita tranquilla e senza connessione che si trascorre a Galliano. Ma ora, com’è giusto, si è trovato un rimedio. Lo annuncia il sindaco di Barberino, Giampiero Mongatti: "Negli ultimi mesi ci sono stati importanti sviluppi nell’ambito della copertura della linea mobile a Galliano – spiega il sindaco –. L’assenza di segnale aveva portato la vicenda sulle maggiori testate nazionali e internazionali, divenendo così ‘rappresentativa’ anche di altre situazioni simili, sia nel territorio regionale che nazionale. Grazie al lavoro di tutti, oggi, due grandi realtà nazionali che operano nell’ambito delle telecomunicazioni sono disponibili a effettuare investimenti infrastrutturali per coprire quel territorio".

Così Mongatti, a nome dei gallianesi, ringrazia: "La Regione nelle figure del presidente Giani e dell’assessore Ciuoffo per aver condiviso con noi questo percorso sostenendoci e perorando la nostra causa. E grazie anche a Publiacqua, al Comune di Scarperia e San Piero, all’Unione dei Comuni del Mugello e ovviamente agli investitori, per aver reso possibile questa operazione. Mi preme infine ringraziare il nostro assessore all’ambiente Paolo Tagliaferri che ha seguito in prima persona la vicenda con competenza e risolutezza. Speriamo che Galliano – conclude ilsindaco Mongatti – possa rappresentare anche in questo caso una ‘illustre prima volta’, auspicando che ne seguano tante altre".

Nei prossimi giorni a Galliano prenderanno avvio i lavori per la realizzazione e l’installazione di due antenne di ultima generazione a ridotto impatto ambientale a servizio della rete di telefonia cellulare, che garantiranno la copertura del segnale in tutta l’area. Gli impianti saranno posizionati su terreni agricoli, fuori da centro abitato: quella di Inwit verrà installata in via Sant’Agata mentre quella di Cellnex Italia in via di Spazzavento.

